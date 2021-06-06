Önce MHP teklifini hazırladı, 100 maddelik yeni Anayasa önerisini açıkladı. Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

AK Parti de çalışmasını tamamladı, MHP ile paylaştı. Cumhur ittifakında anayasa çalışmaları önemli bir ivme kazandı.

Millet İttifakı, güçlendirilmiş parlamenter sistemi üzerinde çalıştı

Millet ittifakı ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil, iyileştirmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde çalıştı.

İttifak ortaklarından ilk açıklama İyi Parti'den geldi. Genel Başkan Meral Akşener, temel ilkeleri grup toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Parti Meclisi Toplantısı’nda taslak metne son şekli verilecek

CHP de güçlendirilmiş parlamenter sistem için ilkelerini belirledi, metnini hazırladı. Ancak son kararın Parti Meclisi'nde alınacağı açıklandı.

CHP Parti Meclisi'ni 10 gün içinde toplayacak. İyi Parti ve Saadet Partisi ile görüşmeler o tarihe kadar devam edecek.

CHP'de yeni anayasa mesaisi

CHP’nin kırmızı çizgileri, temsilde adalet, güçlü Meclis, partiler üstü cumhurbaşkanı ve kuvvetler ayrılığı olarak belirlendi.

Çalışmaya göre Cumhurbaşkanlığı temsil makamı olacak, görev ve yetkileri sınırlandırılacak. Başbakanlık makamı yeniden getirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi güç merkezi olacak.

Temsilde adalet sağlanacak, seçim barajı kaldırılacak. Yargıtay ve Danıştay tarafından üyeleri belirlenecek Adalet Yüksek Kurulu oluşturulacak.

