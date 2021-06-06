Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı randevuları açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum."
Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 6, 2021
Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler.
Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde, 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurmuştu.
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