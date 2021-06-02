Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 19:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aşılamada yeni dönem: Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşılanacak
[Fotoğraf: AA ]
7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler aşı olacak.
Aşılama sürecinde yeni bir dönem başlıyor.
Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, tarih verdi; 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin aşılanacağını duyurdu.
Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2021
Bakan Koca, "Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.
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