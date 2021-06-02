Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 19:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BM'den Emine Erdoğan'a ödül
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı tarafından ödüle layık görüldü.
Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende konuşan Emine Erdoğan, "Atık Alanında Akıllı Şehirler" ödülünü gençler adına kabul etti.
"Onların çevre konularındaki hassasiyetleri, gelecek güzel günlerin habercisidir" dedi.
Emine Erdoğan, tüm dünyanın ihtiyacının tabiatla yeniden kucaklaşma olduğunu söyledi.
"Neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek son nesildir" ifadelerini kullandı.
UN-Habitat İcra Direktörü de Sıfır Atık Projesi alanındaki ilham verici çaba ve küresel liderliği için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.
Etiketler: Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler
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