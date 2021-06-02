Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törende konuşan Emine Erdoğan, "Atık Alanında Akıllı Şehirler" ödülünü gençler adına kabul etti.

"Onların çevre konularındaki hassasiyetleri, gelecek güzel günlerin habercisidir" dedi.

Emine Erdoğan, tüm dünyanın ihtiyacının tabiatla yeniden kucaklaşma olduğunu söyledi.

"Neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek son nesildir" ifadelerini kullandı.

UN-Habitat İcra Direktörü de Sıfır Atık Projesi alanındaki ilham verici çaba ve küresel liderliği için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.