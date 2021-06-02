İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylece 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 77'ye yükseldi.