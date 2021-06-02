Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 18:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ocak ayından bu yana 77 terörist ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA ]
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 77'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.
Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylece 2021 yılında sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 77'ye yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 18:35
- 18:30
- 17:52
- 17:45
- 17:43
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanı Koca: Bu yaz maskeli son yazımız olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz