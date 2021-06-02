Sınır güvenliğini üst seviyede tutan Mehmetçik göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlık, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" açıklamasını yaptı.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1’inin PKK ve 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/gUOzxR8T8o — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2021

Yakalananların arasında terör örgütü üyelerinin olduğu da tespit edildi. Tespit edilenler arasında 7 kişinin FETÖ'ye üye olduğu belirlendi. Bir kişinin PKK ve bir kişinin de DEAŞ terör örgütü mensubu oldukları açıklandı.