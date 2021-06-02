Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP’de muhalifler harekete geçti
CHP'de parti içi muhalifler harekete geçiyor. Parti kuracağı iddia edilen, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal iddiaları reddetti. CHP'den istifa etmeyeceklerini açıklayan yönetime muhalif isimler, parti içinde kalarak değişim talep ediyor.
CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın parti kuracağı iddiaları Ankara'da siyasi kulisleri hareketlendirdi.
Baykal, iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile reddetti.
"Partimizde kalacağız, mücadele edeceğiz"
TRT Haber'e konuşan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen ise "Partimizde kalmaya devam edeceğiz. CHP yönetiminin yanlış politikalarını halka anlatacağız. Partimizi terk etmeyeceğiz" dedi.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Anadolu'yu şehir şehir gezecek olan Aslı Baykal ve eski milletvekilleri CHP yönetimine ilişkin değişim taleplerini seçmenle paylaşacak. Partililerden destek istenecek.
Etiketler: CHP
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