Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 16:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Pençe operasyonları ile terör örgütlerine ağır darbe vuruluyor.
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Şimşek Operasyonları kapsamında teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.
Metina bölgesinde kara ateş destek vasıtalarıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/J7UiZT40OQ
Sıradaki Haber
Bilim Kurulu toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz