Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Pençe operasyonları ile terör örgütlerine ağır darbe vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Şimşek Operasyonları kapsamında teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.

Metina bölgesinde kara ateş destek vasıtalarıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/J7UiZT40OQ