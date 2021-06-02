Birçok suç bağlantısı bulunan ismin, Türkiye üzerinden Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.

Türkiye'ye çok sayıda giriş çıkış yapan Tomovski'nin sosyal medya hesaplarında Peker'le paylaşımları bulunuyor.

Sedat Peker'in Makedonya'da birlikte hareket ettiği isimler arasında gösteriliyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Atilla Peker soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye getirilmişti. İfadesi tamamlanan Atilla Peker adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.



