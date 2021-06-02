Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Tomovski İstanbul’da yakalandı
Suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik operasyonlar devam ediyor. Peker'e yakınlığı ile bilinen Boban Tomovski isimli suç örgütü lideri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
Birçok suç bağlantısı bulunan ismin, Türkiye üzerinden Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.
Türkiye'ye çok sayıda giriş çıkış yapan Tomovski'nin sosyal medya hesaplarında Peker'le paylaşımları bulunuyor.
Sedat Peker'in Makedonya'da birlikte hareket ettiği isimler arasında gösteriliyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Atilla Peker soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye getirilmişti. İfadesi tamamlanan Atilla Peker adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Etiketler: Suç Örgütü
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