Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sedat Peker soruşturmasında gözaltına alından 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Organize suç örgütü soruşturması kapsamında 27 Mayısta gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sedat Peker'in ele başı olduğu suç örgütünün finans işlerine baktığı öğrenilen 1 şüpheli tutuklandı.
Diğer 2 kişiden 1'i savcılık sorgusunun ardından, 1'i de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul'da başlatılan soruşturmada kapsamında 9 Nisan'da 7 ilde düzenlenen operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Suç Örgütü
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