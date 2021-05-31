Tohum ıslah çalışmalarının önemi her geçen gün artıyor. Bu amaçla Adıyaman'da yerli tohum üretme ve geliştirme sahaları kuruldu. Bin 500 dekarlık alanda, binden fazla tohum çeşidi üzerinde AR-GE çalışması yürütülüyor.

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Kahraman, yerli tohum üretiminde Türkiye'nin genetik zenginliğinden yararlanıldığını söyledi.

"Bunlar bizim genetik zenginliğimiz, genetik hazinemiz, ıslah çalışmalarında kullanarak çeşitli hastalıklara, zararlılara dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesinde oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle de bu genetik kaynakların toplanması yerli tohumların ıslah çalışmalarında önem arz ediyor."

Tohum üretiminde ağırlık hububat ve bakliyat çeşitlerinde. Üretim sahalarında bölgesel tohum türleri de geliştiriliyor.

Tohum çeşitleri üzerinde AR-GE çalışması yapılıyor



AR-GE Sorumlusu Murat Olgun alanda pek çok türün geliştirildiğini anlattı.

"Adıyaman’da belli lokasyonlarda atalık buğday dediğimiz yabani buğday bulunmakta. Melezlemesinden sonra kültüre aldığımız buğdayları yerli ve milli olarak çıkartmaktayız. Buğday, mercimek, nohut, arpa, tamamını üretmekteyiz.”

Yerli tohum hasadı başladı

Tohum üretim sahalarında hasat dönemi başladı.

Geçen yıl 73 bin ton yerli tohum üretilen kentte bu yıl üretimin daha da artması bekleniyor. Yerli ve milli tohumlar çiftçilere ulaştırılmasının yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Adıyaman, tohum üretiminde Konya ve Diyarbakır'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.