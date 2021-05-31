Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osmaniye'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de, jandarma ekipleri asayiş uygulamalarında 25 düzensiz göçmen yakaladı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, İl Göç idaresine teslim edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan iki araçta Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 13 kişiyi yakaladı.
Jandarma görevlileri aynı güzergahta yol kenarındaki ağaçların altında 8’i Afganistan ve 4’ü Özbekistan uyruklu 12 kişiyi daha gizlenirken buldu.
Gözaltına alınan 25 düzensiz göçmen, yapılan incelemenin ardından İl Göç idaresine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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