Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, askeri okuldan ilişiği kesilmiş eski öğrencilerin de aralarında olduğu bazı FETÖ şüphelilerini tespit etti.

Bunun üzerine Burdur merkez olmak üzere Hatay, Adıyaman, Van, Bursa, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlatan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Kente getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, Burdur'da eğitim gördükleri dönemde FETÖ'nün hücre evlerinde kaldıkları, burada askeri okulların giriş sınavlarına hazırlandıkları ileri sürüldü.

Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.