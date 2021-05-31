Alman Seyahat Acenteleri Birliği Yurt Dışı Komisyonu Başkan Yardımcısı Önder Sancarbarlaz, Türkiye'ye yönelik tatil taleplerinde büyük artış yaşandığını söyledi.

Umut verici gelişmelerin olduğunu belirten Sancarbarlaz, "Türkiye turizm sektöründeki durgunluktan hızla kurtulacak" tespitinde bulundu.

"Türkiye'ye talep yoğun"

Türkiye’ye yoğun bir şekilde talep artışı, rezervasyon akışı var” diyen Sancarbarlaz, “Batı Avrupa ve lokomotif ülke Almanya’nın geri dönmesi turizm açısından çok çok önemli. Türkiye için can suyu olabilecek bir nitelik taşıdığını düşünüyorum” dedi.

"Tatil sezonu ekim ayında bitmeyecek"

Sancarbarlaz, Türkiye'nin aşılama takvimindeki yol haritası ve güvenli turizme yönelik adımları ile sektöre güven verdiği görüşünde.

Sancarbarlaz'a göre, yabancı turistler için Türkiye'deki tatil sezonu ekim ayında bitmeyecek, aralık ayına kadaruzayacak.

"Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kaldırılacak"

Sancarbarlaz, Türkiye'nin salgının olumsuz etkilerinden hızla uzaklaşacağını ifade etti. Türkiye'nin sağlam adımlar attığına dikkati çekti.

Sancarbarlaz, görev yaptığı Alman Seyahat Acenteleri Birliğine gelen bilgilere göre Almanya'nın yakın zamanda Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldıracağını söyledi.

Sancarbarlaz, Almanya'dan gelenlerden talep edilen PCR testinin kaldırılması halinde Türkiye'ye yönelik tatil taleplerinde sıçrama yaşanacağını da vurguladı.





