Üsküdar'daki Tarihi Kandilli Köşkü, Osmanlı Bankası'nın kurucularından İngiliz David Glavany tarafından 1893 yılında Üsküdar'da yaptırıldı.

Köşkün duvarlarının kum taşı ve granitten yapılması, köşkün günümüze kadar ulaşmasını sağladı.

Defineciler tarihi köşkü talan etti

Hak sahipleri arasında dava ve mahkeme süreci devam ederken 130 yıllık tarihi köşk definecilerin hedefi haline geldi.

"Köşkün bu durumda olması çok üzücü"

Tarihi Kandilli köşkünün önemli bir kültür mirası olduğunu belirten Kent Araştırmacısı Berk Erkent, "Ne yazık ki, şu anda tabi bu halde olması, sahipsiz olması ve içeriye bir takım başka amaçlarla insanların girmesi ve talan etmesi çok üzücü. Şu anda duvarlar, zemin delinmiş, tahrip edilmiş vaziyette. Gerçekten çok üzücü. Bunun sebebi ise korunmaması. Köşk restore edilene, korunana kadar çevresi kapatılıp, içeriye zarar verecek insanların girmesi engellenebilir" dedi.