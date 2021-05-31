Önce Çanakkale kıyılarını, ardından Erdek Sahilleri'ni yanı sıra Marmara ve Avşa Adası'nı kapladı.

Deniz yüzeyini örtü gibi kaplayan deniz salyaları ya da diğer adıyla müsilajlar, kötü görüntüsünün yanında koku da yayıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Su altı dalışı yapıldı, örnekler toplandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden bir grup bilim insanı tarafından Erdek açıklarında su altı dalışı gerçekleştirildi, örnekler toplandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı da ekibe katılanlar arasındaydı. Sarı, izlenimlerini TRT Haber ekibiyle paylaştı.

Marmara Denizi’nde görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, bir grup bilim insanı tarafından Balıkesir'in Erdek ilçesinde su altından görüntülendi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj sorununu @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/BW1dZ9NrrC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021

Deniz salyaları neden oluştu?

Sarı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Deniz salyası aslında biyolojik yaşamın temelini oluşturan soluduğumuz havanın yarısını üreten fitoplankton gruplarının aşırı çoğalması nedeniyle oluşmaya başladı. Aşırı çoğalmanın nedeni de denizdeki bazı şartlar olağanın dışına çıktı. Deniz suyu sıcaklığı Marmara Denizi'nde 40 yıllık ortalamanın 2,5 derece daha üstünde, denizdeki sirkülasyon azaldı, en üzücüsü de Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan 25 milyonun atığı. Denizin kirlilik yükü arttı, bunu azaltmak için fitoplankton grupları aşırı çoğalarak denizdeki azotu, fosforu tüketmeye çalıştılar. Bu esnada stres koşulları vücuda gelince salgılar üretmeye başladılar. Denizin altında metrelerce 30 metre uzunluğuna kadar devam eden salyalar oluştu."

[Fotoğraf: İHA]

Deniz altındaki durum ne, salyalar denizdeki yaşamı nasıl etkiliyor?

Denizin altındaki durumun vahim olduğunu belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Yüzeydeki durumdan korkmuyoruz aslında, asıl tehlike denizin altında. Deniz salyası ya da müsilaj, denizin tabanına çökmüş durumda. Denizin altındaki hareketsiz yaşamadaki toplulukları öldürür durumda. Dün Erdek Körfezi'nde geniş alanlarında sarı sünger topluluklarının öldüğünü gördük. Diğer taraftan bizim atıklarımızı temizleyen midyeler, istiridyeler, deniz patlıcanları gibi canlılar bunların hepsi müsilaj tarafından kaplanmış. Dolayısıyla deniz yaşamı ve ekosistemi tehdit ediyor."

[Fotoğraf: İHA]

Müsilajları denizden arındırmanın yolları neler?

Sarı, deniz salyalarının geçmişte uygulanan yanlış atık yönetim politikalarının sonuçları olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

"Bu görülenler bugünün etkisi değil, geçmişteki yanlış atık yönetim politikalarımızın sonuçlarını görüyoruz şu anda. Önümüzdeki yıllarda tekrar karşılaşmak istemiyorsak yapacağımız şey basit: Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan bütün belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, üniversiteler hepimiz bir araya gelip acil eylem planı hazırlamalıyız."