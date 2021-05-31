Karadeniz Mahallesi'nde yaşayan Abdülsamet Kurtay, evine gelen arkadaşı M.E. ile bir süre sohbet etti.

Evde yalnız olan ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş kavga etmeye başladı.

Bacağından bıçaklandı

M.E., mutfaktan aldığı bıçakla Kurtay'ı bacağından bıçakladı. Sesleri duyan Kurtay'ın amcası Sadettin Kurtay, yeğeninin kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. O sırada M.E., evden kaçtı.

Yeğenini sırtında taşıdı

Amca Sadettin Kurtay, bacağından yaralanan yeğenini sırtına alarak dışarıya çıkardı. Yaralıyı bir süre sırtında taşıyan amca Sadettin Kurtay, yeğeninin durumunun ağırlaştığını görünce yeğenini sırtından indirdi.

Kan akışını durdurmaya çalıştılar

Çevredeki bir iş yerinden yardıma koşanlar, kan kaybeden Kurtay'ın bacağını kemerle sıkarak kan akışını durdurmaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kurtay'ı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Kurtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonrasında, Kurtay'ı bıçaklayan M.E., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

"Allah kimseye evlat acısı vermesin"

Abdülsamet Kurtay'ın babası Ahmet Kurtay, "Evde oturuyorlarmış. Amcası sakalaştıklarını söyledi. Amcası bir buçuk saat kapıda oturmuş. Önce yüzüne vuruyor. Daha sonra bıçağı bacağına saplıyor. Olay mutfakta oluyor. Mutfaktan can havliyle gelip kapıyı açmaya çalışıyor. Amcası kapıya vurunca, bir süre bekledikten sonra kapıyı açıyor. Çocuk gidiyor. İçeri girdiğinde, 'Amca beni götür' diyor. Amcası sırtına alarak götürüyor. Otoparkın oraya gelince 'yardım edin' diye bağırıyor. Oradakiler kemerini çıkararak bacağına bağlıyor. Ambulansa koyarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüyorlar. Salı günü hastaneye götürülüyor, Çarşamba günü vefat ediyor. Allah, kimseye evlat acısı vermesin. Yakalandı. Benim oğlumu öldürdü, onun da içeride çürümesini istiyorum" dedi.

"Kan kaybetmesin diye bacağını kemerle sardık"

Bacağından yaralanan Kurtay'ın yardımına koşup, bacağına kemerini saran Bekir Abados, "Amcası hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Taşıyamadı, düşürdü. Biz de koştuk, yardıma geldik. Kan kaybetmesin diye kemer çıkartıp, ayağına sardık. Durumu ağırdı. Evi, iki alt sokakta. Amcası oradan buraya kadar taşıyor. Yorulunca da taşıyamayıp burada bırakıyor. Sonra biz yardım ettik" diye konuştu.

Sırtında taşıdığı anlar kamerada

Amca Sadettin Kurtay'ın, bıçaklanarak hayatını kaybeden Abdülsamet Kurtay'ı sırtında taşıması çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, amca Kurtay'ın yeğeni Abdülsamet Kurtay'ı sırtında taşıdığı anlar yer alıyor.