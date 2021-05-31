Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turgutlu'da kumar oynayan 50 kişiye para cezası
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 50 kişiye toplam 225 bin lira para cezası uygulandı.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallerden Irlamaz'da bir restoranda kumar oynatıldığı istihbaratını aldı.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT Timi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından restorana baskın düzenlendi.
Restoran ve eklentilerinde yapılan aramada 4'ü kadın 50 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere kumar oynamak ve COVID-19 tedbirlerini ihlal etmek suçlarından toplam 225 bin lira ceza kesildi.
İşletme sorumlusu İ.Ö., gözaltına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz