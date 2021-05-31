Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallerden Irlamaz'da bir restoranda kumar oynatıldığı istihbaratını aldı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT Timi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından restorana baskın düzenlendi.

Restoran ve eklentilerinde yapılan aramada 4'ü kadın 50 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere kumar oynamak ve COVID-19 tedbirlerini ihlal etmek suçlarından toplam 225 bin lira ceza kesildi.

İşletme sorumlusu İ.Ö., gözaltına alındı.