Aralarında iş insanlarının da bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, örgütü ayakta tutmak ve örgütten kopmaları engellemek için bir araya geldikleri ve çeşitli eylemlerde bulundukları öne sürülüyor.