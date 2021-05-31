Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zonguldak'taki FETÖ operasyonunda yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ta Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Aralarında iş insanlarının da bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların, örgütü ayakta tutmak ve örgütten kopmaları engellemek için bir araya geldikleri ve çeşitli eylemlerde bulundukları öne sürülüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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