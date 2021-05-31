Van'ın Başkale İlçesine bağlı Bölekli mahallesinde, kullanılmayan metruk bir bina içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, toprağa gömülü vaziyette çuval içerisinde 10 paket halinde 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam ediyor.