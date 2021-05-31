Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dört il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.
Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan'da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 16, Tunceli'de 13, Erzincan'da 12, Erzurum'da 8, Ağrı'da 7, Kars ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 33, Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Ağrı'da 28, Kars'ta 27, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 24 derece olacağı tahmin ediliyor.
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