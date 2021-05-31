Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Kuzey ve batı kesimlerde sağanak bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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