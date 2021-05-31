Anadolu Otoyolu'nun Çınarlıdere Viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya 21 araç karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde 26 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Olay yerinden ayrıntıları @trthaber muhabiri Halit Yılmaz aktardı. pic.twitter.com/bBezXswg5L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021

Her iki yönde trafik durdu

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekipleri, yolun boşaltılması için kaza yeri ile Kandıra gişeleri arasında kalan araçları, olay yerinin 600 metre gerisinden bariyerleri keserek Ankara istikametine, otoyolun İstanbul yönünde Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Ankara istikameti ulaşıma açıldı

Otoyolun Ankara istikameti yeniden ulaşıma açılırken, İstanbul yönünde kazaya karışan araçların kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ayrıca otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürülüyor.