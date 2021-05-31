Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz açıkları 4,3 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarındaki Güzelyurt Körfezi'nde saat 09.23'te deprem kaydedildi.
Büyüklüğü 4,3 olan deprem, yerin 25,63 kilometre derinlikte oldu.
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