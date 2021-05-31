Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nilüfer koparana 160 bin liraya kadar ceza
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat Parkı'nda yetişen nilüfer çiçeklerinin koparılmaması için sıkı denetim yapılıyor. Koparan kişilere ise 20 bin liradan 160 bin liraya kadar para cezası uygulanıyor.
Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü.
Görevliler, nilüferlerin kopartılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, Çevre Kanununa göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiriyor.
Bu nedenle bir gölden nilüfer koparan kişiye, türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.
Etiketler: Milli Parklar
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