Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hayvan otlatırken ayı saldırdı
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde bir kişi, ayının saldırısına uğradı. Kendi imkanlarıyla ayının elinden kurtulmayı başaran kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Adakınık Mahallesi'ne bağlı Söğütlü Yaylası'nda hayvan otlatan Abdullah Menderes Çağrı'ya yavrusuyla kendisine doğru koşan bozayı saldırdı.
Kendi imkanlarıyla ayının elinden kurtulan Çağrı, oğlunu arayarak yardım istedi.
Kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çağrı, oğlu tarafından Dörtdivan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü.
İlk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağrı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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