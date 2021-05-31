Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da şiddetli yağış sebebiyle yol çöktü
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Ataşehir’de bir yolda çökmeye neden oldu. Yol, şerit ve dubalarla trafiğe kapatıldı.
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkisini gösterdi.
Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Ataşehir’de elektrik hattı çalışmalarının devam ettiği Uslu Caddesi'nde küçük çaplı çökme meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Bir araç sıkıştı
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, aracı sıkıştığı yerden çıkarırken, polis ekipleri yol üzerine dubalarla şerit çekerek önlem aldı.
Olay da ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: Meteoroloji Yağış Elektrik İstanbul
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