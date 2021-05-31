Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kuvvetli yağış etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Ataşehir’de elektrik hattı çalışmalarının devam ettiği Uslu Caddesi'nde küçük çaplı çökme meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Bir araç sıkıştı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, aracı sıkıştığı yerden çıkarırken, polis ekipleri yol üzerine dubalarla şerit çekerek önlem aldı.

Olay da ölen ya da yaralanan olmadı.