Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün araştırmasına göre orman yangınlarının en çok pazar günleri ve 14.00-15.00 saatleri arasında çıktığı belirlendi. Yangınların çıkışındaki en büyük neden ise ihmal ve dikkatsizlik.

Havanın ısınmasıyla orman yangını sezonunu başladı. Yetkililer, bu yıl, geçen yıllara göre yağışların az olması nedeniyle kuraklık tehdidinin de büyük ölçüde tehlike oluşturduğunu ve ormanın yakınında hiçbir şekilde ateş yakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, son 10 yıldaki orman yangınları ve kaybedilen alan miktarı, 2020 yılındaki yangınlar, çıkış sebepleri, en çok yangın çıkan ay, gün ve saatler gibi orman yangınlarına ilişkin çarpıcı sonuçların ortaya konulduğu detaylı verileri de paylaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Antalya en çok orman alanına sahip şehir

Türkiye'de toplam orman alanının 22 milyon 933 bin hektar olduğunu belirten Vedat Dikici, Antalya'nın 1 milyon 146 bin 62 hektar orman alanıyla ormanların yüzde 5'ine sahip ve ilk sırada olduğunu kaydetti. Antalya'daki ormanların 654 bin 870 dekarının verimli, 491 bin 192 hektarının da bozuk orman alanından oluştuğu belirtildi.

Vedat Dikici, Antalya ormanlarının 71 milyon metreküp karbon tutumu ve yıllık 2 milyon 208 bin ton oksijen üretimi sağladığını kaydetti.

Türkiye'de 2 bin 900 metrekare olan kişi başına düşen orman alanı ortalamasının, Antalya'da 5 bin 300 metrekare olduğunu belirten Dikici, Antalyalıların, Türkiye ortalamasının 1.85 katı orman alanına sahip olduğunu açıkladı.

Üç günde 55 yangın

2021 yılında Antalya'daki yangın sayısının, geçen haftaki poyrazlı üç günde çıkan 22 yangınla birlikte 55 olduğu belirtildi.

Dikici, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün son 10 yıla yönelik araştırma sonuçlarını da açıkladı:

2011'de 152 yangın, 92 hektar. 2012'de 214 yangın, 653 hektar. 2013'te 321 yangın, 1312 hektar. 2014'te 169 yangın, 234 hektar. 2015'te 189 yangın, 197 hektar. 2016'da 281 yangın, 2 bin 159 hektar. 2017'de 273 yangın, 2 bin 750 hektar. 2018'de 244 yangın, 594 hektar. 2019'da 199 yangın, 235 hektar. 2020'de 260 yangın, 400 hektar.

Yangınlarda en çok alan kaybı haziran ayında yaşandı

Son 10 yıldaki yangınların aylara göre oransal dağılımına bakıldığında en çok yangın yüzde 22 ile ağustos ayında yaşandı. Eylül yüzde 18, temmuz yüzde 16, ekim yüzde 12, haziran yüzde 10, ardından kasım ve mayıs olarak sıralandı.

Bu yangınlarda aylara göre en çok alan kaybı yüzde 49 ile haziran ayında oldu. Haziran ayını ağustos, eylül, nisan, ekim ve temmuz takip etti.

Yangınların en büyük nedeni ihmal ve dikkatsizlik

Türkiye'de son 10 yılda yaşanan 26 bin 311 orman yangınının yüzde 9'una denk gelen 2 bin 304'ü Antalya'da gerçekleşti.

Bu orman yangınlarında Türkiye'deki kayıp 88 bin 284 hektar olurken, bunun yüzde 10'unu oluşturan Antalya'daki yanan orman alanı 8 bin 595 hektar.

2020 yılı orman yangınlarının çıkış nedenlerine göre sayısal dağılımında ilk sırayı 44 yangınla ihmal-dikkatsizlik aldı. İkinci sırada 37 yangınla yıldırım, üçüncü sırada 21 yangınla kasıt geliyor. Dördüncü sırada 17 yangınla kaza sonucu çıkan yangınlar var. 141 yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor.

En çok yangın Manavgat'ta ve Ağustos'ta

Antalya'da 2020 yılı yangınların orman işletme müdürlüklerine göre dağılımında 53 yangınla Manavgat ilk sırada.

2020'de en çok yangın 58 adetle ağustosta çıktı. Ekim 36, temmuz 33, eylül 32, kasım 28, haziran 26, mayıs 23, nisan 11 olarak sıralandı. Günlere göre yüzde 19 ile pazar günü ilk sırada. Orman yangınlarının yüzde 16'sı cumartesi, yüzde 15'i salı ve çarşamba, yüzde 13'ü pazartesi, yüzde 12'si cuma, yüzde 10'u perşembe günleri çıktı.

En çok yangın 14.00-15.00 arasında

Saatlere göre orman yangınlarının çoğunluğu 10.00-22.00 saatleri arasında çıktı. 28 yangın 14.00-15.00 saat aralığında oluştu.

Tehlikeli diğer saatler 12.00-13.00, 15.00-16.00, 16.00-18.00 olarak sıralandı.