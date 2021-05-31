Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
MHP’li vekillerin aracı kaza yaptı
Ankara'dan İstanbul’a giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ile MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'ın içinde bulunduğu otomobil, Anadolu Otoyolunun Çaydurt kesiminde kaza yaptı.
Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti. Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalyoncu'nun buradaki tedavisi sürüyor.
Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma yürütülüyor.
Etiketler: MHP Trafik Kazası
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