Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı 3 Haziran'da yapılacak
Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de düzenlenecek. Toplantıda Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili iş birliğinin mevcut durumu ele alınacak.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda Azerbaycan ile Türkiye arasında güvenlik, askeri, askeri-teknik, askeri tıp, askeri eğitim, askeri sanayi ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin mevcut durumunun görüşüleceği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, 3 Haziran'da yapılacak Azerbaycan-Türkiye 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'nda, iki ülke yetkililerinin, askeri ve savunma alanlarında kalkınma perspektifleri ve başlıca faaliyet alanlarını da değerlendirecekleri kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan
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