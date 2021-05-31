Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda Azerbaycan ile Türkiye arasında güvenlik, askeri, askeri-teknik, askeri tıp, askeri eğitim, askeri sanayi ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin mevcut durumunun görüşüleceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 3 Haziran'da yapılacak Azerbaycan-Türkiye 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'nda, iki ülke yetkililerinin, askeri ve savunma alanlarında kalkınma perspektifleri ve başlıca faaliyet alanlarını da değerlendirecekleri kaydedildi.