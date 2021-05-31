Hayırseverler bağışladı. Binlerce ürünün bakımı yapıldı, ardından stantlardaki yerini aldı. 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' Filistinli çocuklar için kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kurucusu olduğu

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), aylar önce çalışmalara başladı.

Usta eller dönüşüm için atölyelerde gece gündüz çalıştı.

Mesut Özil imzalı formalar da satışa çıkarıldı

Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'na koleksiyoner Yusuf İyilik de destek verdi.

tablolardan Osmanlı Dönemi'ndeki kapı kollarına kadar 150 eser dönüşüm pazarına bağışlandı.

Yeniden hayat bulan eşyaların yanı sıra ünlü futbolcu Mesut Özil imzalı formalar, özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler de satışa çıkarıldı.

13 Haziran'a kadar açık olacak

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kurulan, geliri Filistinli çocuklar için kullanılacak olan dönüşüm pazarı 13 Haziran'a kadar açık olacak.

Haber: Süleyman Kaçmaz