Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ operasyonunda 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı verilen 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki personeline sözde örgüt yöneticisi yaptıkları belirlenen 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Jandarma ekipleri, Konya merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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