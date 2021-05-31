Muğla'nın Milas ilçesinde iki termik santrale ait linyit sahalarında arkeolojik kazı çalışmaları da yürütülüyor.

Termik Santral İşletmesi sponsorluğunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi uzmanlarınca yürütülen kazılarda çeşitli dönemlere ait 74 mezar, iki zeytinyağı işliği ve iki konut tabanı bulundu.

Mezar ve işliklerde çok sayıda tarihi esere de ulaşıldı.

Linyit İşletmesi Direktörü Muhammet Koban, kazı çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Linyit sahalarında yapılan kazılar esnasında antik buluntular olabiliyor. Bunu şirketimiz ve Kültür Bakanlığı ile imzalanan bir anlaşma gereği, sahada kurtarma çalışması yapılıyor. Bunun amacı buradaki eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması diye düşünüyorum."

"Böyle bir arkeoparkın benzeri yok"

Linyit sahalarından çıkan tarihi eserler için Ören Mahallesinde 30 dönümlük alanda arkeopark oluşturuldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Özer, "Buraya gelen birisi Milattan Önce 3 binde yani günümüzden 5 bin sene önce kullanılmış bir mezarı da görebilecek. Milattan Önce 4'ncü yüzyılda kullanılmış bir yağhaneyi ya da o dönemdeki bir konutu görebilme şansına sahip olacak. Bu açılardan baktığımızda bölgemizde böyle bir girişimin, böylesi bir arkeoparkın benzeri yok" dedi.

Maden sahasından çıkarılacak diğer tarihi eserler de Ören'deki arkeoparka taşınıp sergilenecek.