Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Atilla Peker serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla ifade veren organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Adalet Sarayı'na avukatlarıyla gelen Atilla Peker, soruşturmanın yürütüldüğü örgütlü suçlar soruşturma bürosuna çıktı.
KKTC’de öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınan Atilla Peker, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. https://t.co/QgoLeDsRUJ pic.twitter.com/YggJMWIV68— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021
Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Atilla Peker adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ardından da serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
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