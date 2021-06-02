Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabı üzerinden organize suç örgütü elebaşının kendisi hakkındaki iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Kıratlı, "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır" dedi.

Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır. — Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) May 31, 2021



