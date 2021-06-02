Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 13:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kıratlı, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili yargıya başvurdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kendisini hedef alan iddiaları ile ilgili yargıya başvurdu.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabı üzerinden organize suç örgütü elebaşının kendisi hakkındaki iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.
Kıratlı, "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır" dedi.
Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukukî süreç başlatılmıştır.— Metin Kıratlı (@MetinKiratli01) May 31, 2021
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