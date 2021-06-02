Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'yle ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım" dedi ve ekledi:

"İsrail iki devletli çözüm ve barış sürecine dönerse ve Filistinlilerin haklarına saygı duyarsa sadece bizimle değil herkesle ilişkileri düzelir. Yeni hükümetin nasıl kurulacağı değil nasıl bir politika kuracağı önemli"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İsrail’in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. https://t.co/cfVduriUop pic.twitter.com/i49ptNxI3J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2021

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