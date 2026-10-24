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Gündem
AA 24.10.2026 11:01

Türkiye, Ürdün'de kiliseye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Karak kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Türkiye, Ürdün'de kiliseye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Ürdün'ün Karak kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kiliseye yapılan silahlı saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkenin birliğini ve huzurunu hedef alan bu menfur saldırı karşısında, Ürdün’le dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ürdün'ün Karak kentindeki bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

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