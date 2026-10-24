Emine Erdoğan, Kanada Başbakanı'nın eşi Carney ile Sıfır Atık Vakfını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada’nın Okyanus Özel Temsilcisi ve Kanada Başbakanı’nın eşi Carney ile İstanbul’da buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Birlikte Sıfrı Atık Vakfını ziyaret ettiklerini kaydeden Emine Erdoğan, sıfır atık anlayışını toplumun her kesimine ulaştırmak ve sürdürülebilir yaşamı kalıcı bir kültüre dönüştürmek amacıyla yürüttükleri çalışmaları paylaştıklarını ifade etti.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Sanat Yarışması’nda dereceye giren eserleri incelediklerini ve her birinin ardındaki ilham verici hikâyeleri dinlediklerini; Sanat ve Tasarım Atölyelerinde ise sıfır atık ve ileri dönüşüm eğitimi alan çocukların üretim heyecanına ortak olduklarını aktardı.

Ziyareti için Carney'e teşekkür eden Emine Erdoğan, "Bu özel ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak ortak evimiz dünyanın korunmasına yönelik gayretlerimize güç veren Sayın Carney’ye gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında ziyarete ilişkin bir videoya da yer verdi.