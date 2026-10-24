İletişim Başkanlığı, "Türkiye'nin İklim Diplomasisi" paneli düzenleyecek

İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye’nin ulusal politika ve uygulamalarını uluslararası iklim diplomasisi çerçevesinde ele almak ve Sıfır Atık yaklaşımından COP süreçlerine uzanan gelişmeleri bütüncül bir perspektifle değerlendirmek amacıyla düzenlenecek olan panelin açış konuşmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran tarafından yapılacak.

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Sıfır Atık uygulamalarının çevre ve iklim politikalarındaki yeri, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin uluslararası iklim müzakerelerindeki konumu program kapsamında ele alınacak.

Alanında uzman akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı panele yanı sıra uluslararası basın mensuplarının dahil olduğu Çevre ve İklim Medya Programının da finali bu programla yapılacak.

Panelde atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun artışıyla görünür hâle gelen küresel sıcaklık artışları ve aşırı hava olayları, iklim değişikliğinin ekosistem dengesi, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, sıfır atık çalışmaları gibi konular değerlendirilecek.

Ayrıca oturumda orman alanlarının azalması, habitat kaybı, su baskısı ve gıda sistemlerinin kırılganlığı gibi birbiriyle bağlantılı çevresel sorunlar ile bu küresel krizle mücadelede sınır aşan niteliği nedeniyle hayati önem taşıyan uluslararası iş birliği ve COP31 platformunun iklim politikalarındaki rolü tartışılacak.