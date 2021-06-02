Çalıştayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki yatırımlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Yeni projeler genel merkeze sunulacak.

İki yıllık karne değerlendirilecek

Yerel yönetimlerin iki yıllık çalışmalarının da değerlendirileceği çalıştayda, önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler masaya yatırılacak.

Genel merkez, belediye başkanlarının sorunlarını da dinleyecek.

Politika belgesi hazırlanacak

Gelecek dönemde hayata geçirilecek projelerin de ele alınacağı çalıştayda yerel yönetimlerin performansı gözden geçirilecek.

Akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınacak.

Üç gün sürecek kampın ardından "yerel yönetimler politika belgesi" hazırlanacak.