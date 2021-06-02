Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'li belediye başkanları kampa girecek
[Fotoğraf: Arşiv]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan çalıştayda belediye başkanlarını kampa alacak.
Çalıştayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki yatırımlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Yeni projeler genel merkeze sunulacak.
İki yıllık karne değerlendirilecek
Yerel yönetimlerin iki yıllık çalışmalarının da değerlendirileceği çalıştayda, önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler masaya yatırılacak.
Genel merkez, belediye başkanlarının sorunlarını da dinleyecek.
Politika belgesi hazırlanacak
Gelecek dönemde hayata geçirilecek projelerin de ele alınacağı çalıştayda yerel yönetimlerin performansı gözden geçirilecek.
Akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınacak.
Üç gün sürecek kampın ardından "yerel yönetimler politika belgesi" hazırlanacak.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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