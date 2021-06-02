Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu toplanıyor
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Koca, 18.00'de açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık edecek.
Aşılamadaki son durum, normalleşme adımları ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri olacak.
Haziran ayında gelmesi beklenen aşılarla ilgili de toplantıda değerlendirme yapılacak.
Toplantının ardından Bakan Koca saat 18.00'de açıklamalarda bulunacak.
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