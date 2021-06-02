Türkiye, gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını güçlendirmeye devam ediyor. İran sınırında, hudut güvenliğinin artırılması adına 43 kilometrelik alanda modüler güvenlik duvarı inşası devam ediyor.



Modüler beton bloklarıyla bölgede teröristlerin sızma girişimleri, düzensiz göçmenlerin geçişi ve kaçakçılığın önlenmesi amaçlanıyor.



Bu kez Hakkari Yüksekova’da duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timi teröristlerin hedefi oldu.

Hakkâri Yüksekova’da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timimize İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Birliklerimizde herhangi bir zayiat yoktur. pic.twitter.com/6pPSl1kmSL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2021

Roketler İran topraklarından ateşlendi



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İran topraklarından METİ timine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya anında karşılık verildi, 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Birliklerde herhangi bir zayiat oluşmadı.

Teknolojiyle desteklenecek

Her biri 3 metre uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde olan beton bloklar yerleştirildikten sonra üstlerine tel örgüler de monte edilecek. Duvar hattı boyunca aralıklarla yerleştirilecek olan hareket algılayıcı sensörler ve kameralarla da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak.

