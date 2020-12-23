Türkiye, gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, İran sınırında, hudut güvenliğinin artırılması adına 43 kilometrelik alanda modüler güvenlik duvarı inşa ediliyor.

Yüksekova ilçesindeki sınır hattında bugüne kadar 11 kilometrelik duvar yapıldı.

Kaçak geçişler önlenecek

Modüler beton bloklarıyla bölgede teröristlerin sızma girişimleri, düzensiz göçmenlerin geçişi ve kaçakçılığın önlenmesi amaçlanıyor.

Teknolojiyle desteklenecek

Her biri 3 metre uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde olan beton bloklar yerleştirildikten sonra üstlerine tel örgüler de monte edilecek.

Duvar hattı boyunca aralıklarla yerleştirilecek olan hareket algılayıcı sensörler ve kameralarla da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Faruk Yağız