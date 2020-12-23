Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sahte içki bir can daha aldı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Kentte son iki haftada ölenlerin sayısı 5 oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 56 yaşındaki Kenan Ç. sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle geçtiğimiz günlerde İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakımta tedavi altına alınan Kenan Ç. dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Öte yandan Bursa'da sahte içki yüzünden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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