Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 56 yaşındaki Kenan Ç. sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle geçtiğimiz günlerde İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakımta tedavi altına alınan Kenan Ç. dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Öte yandan Bursa'da sahte içki yüzünden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.