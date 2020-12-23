Van'da dün başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Çatak'ta 124, Bahçesaray'da 70, Başkale'de 22, Çaldıran'da 44, Erciş'te 12, Gürpınar'da 30, İpekyolu'nda 5, Muradiye'de 60 ve Tuşba'da 5 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yoğun kardan dolayı Van-Bahçesaray kara yolunun da ulaşıma kapandığı bölgede, karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari ve ilçelerinde de kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerde 22 köy ve 52 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Belediye ekipleri de kent merkezi ve mahallelerde kar temizleme çalışması yaptı.

Muş

Muş merkez ve ilçelerinde yoğun kar nedeniyle merkezde 17, Hasköy'de 1, Korkut'ta 10, Bulanık'ta 55, Malazgirt'te 65 ve Varto'da 3 köy yolu kapandı.

Bitlis

Bitlis'te 224 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler dün geceden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı.

Dünden bu yana etkisini sürdüren kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Güne karla uyanan vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri de kaldırım ve ana caddelerde çalışma yaptı.