Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz İlyasalan köyünde saptanan COVID-19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri doğrultusunda 23 Aralık Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren 10 gün süreyle birtakım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar istisnalar dışında yasaklanmıştır."
Etiketler: Koronavirüs Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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