İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul genelinde oluşturdukları kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Denetimler kapmsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak kontrol edildi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

"Kapasite haricinde yolcu taşımıyoruz"

Ataşehir'de durdurulan bir otobüs şoförü, tedbirlere uyduklarını belirterek, "Şu an uygulamalar yerinde, yolcu kapasitemiz normal, kapasite haricinde yolcu taşımıyoruz. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ederek, hijyene önem veriyoruz. Maske, mesafe, temizlik önemli" dedi.