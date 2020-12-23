Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan COVID-19 aşılarının 31 Aralık 2021'e kadar tesliminde uygulanacak KDV oranı, yüzde 1 olarak belirlendi.



Kararın geçici 6. maddesinde sıralanan hizmetler için KDV oranlarının son uygulanma tarihi 31 Aralık 2020'den 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.

COVID-19 aşısının tesliminde uygulanacak KDV oranına ilişkin hüküm bugünden, diğer hükümler ise 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlükte olacak.