Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19 aşısında KDV oranı yüzde 1 oldu
Yeni tip koronavirüs aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde, KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.
Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan COVID-19 aşılarının 31 Aralık 2021'e kadar tesliminde uygulanacak KDV oranı, yüzde 1 olarak belirlendi.
Kararın geçici 6. maddesinde sıralanan hizmetler için KDV oranlarının son uygulanma tarihi 31 Aralık 2020'den 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.
COVID-19 aşısının tesliminde uygulanacak KDV oranına ilişkin hüküm bugünden, diğer hükümler ise 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlükte olacak.
Etiketler: Aşı Çalışmaları Sağlık Bakanlığı
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