İyi Parti'den tartışmalı şekilde istifa eden Ümit Özdağ, yeni parti çalışmalarında son aşamaya geldi.

Partinin kuruluşu için 19 Mayıs tarihi belirlenmişti ancak tam kapanma nedeniyle yaz sonuna sarktı.

223 kurucular kurulu üyesi olacak

Partinin kurucular kurulunda 223 kişi olacak. Kadroda yeni isimlerin yanında farklı partilerden eski siyasetçilerde yer alacak.

Tüzük hazırlandı, logo ve isim belli oldu

Ümit Özdağ, "Ayyıldız Hareketi" ismi ile çalışmalara başlamıştı. Parti isminin ise bundan farklı olduğu öğrenildi. Tüzük çalışmaları tamamlandı, partinin logosu da belli oldu.

Teşkilat çalışmaları önümüzdeki günlerde hız kazanacak. Ümit Özdağ, şehir şehir dolaşacak parti teşkilatı için isimler belirlenecek.

Bu süreçte Özdağ'ın partisine İyi Parti'den geçişlerin olacağını belirtiliyor.

