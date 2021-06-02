Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni logoda Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda bulunan ve tarihteki 16 Türk devletini temsil eden 16 yıldız yer aldı.

İletişim Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan logonun üst ve alt kısımda yer alan iki el, sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığını, gücünü ve devamlılığını, orta kısımda yer alan çark ise kurumun köklü geçmişini ve çalışma hayatının etkinliğini simgelemek amacıyla kullanıldı.

Logonun merkezinde ay yıldız var

Türkiye'nin dünyadaki önemini vurgulamak için ise logonun merkezinde ay yıldız konumlandırıldı.

SGK ve İŞKUR'un tüm il müdürlüğüne gönderilen yazıyla yeni logonun kullanımına başlandı.